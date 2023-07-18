Вишня и черешня: такие разные по вкусу, но родственные по природе плоды и деревья

Оба растения относятся к одному семейству розовоцветных, но отличаются у них не только ягоды по вкусу. Можно заметить значительную разницу даже во внешнем виде деревьев. Например, вишневое деревце отличается бурым цветом коры ствола.

Ствол черешни может колебаться от серебристого до коричневого и даже красноватого, а листочки на дереве по размеру более крупные, чем у вишни. В отличие от черешни, вишня хорошо растет в умеренном климате за счет того, что способна хорошо переносить низкие температуры.

У черешни горизонтальная корневая система, а, если присмотреться к форме кроны дерева, то она будет вытянутой, ближе к форме яйца. У вишни корни идут и по горизонтали, и по вертикали, а крона больше напоминает правильный шар.