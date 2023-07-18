Похмелье не наступит, если баловаться алкоголем на пикнике: помогает ли на самом деле свежий воздух

Сказать, что свежий воздух сам по себе избавляет от головной боли наутро после возлияний, нельзя. Головная боль и чувство разбитости от отравления организма ацетальдегидом будет ощущаться, независимо от того, где вы пили.

Но вот длительность неприятного состояния действительнго зависит от притока свежего воздуха. Наркологи единодушны: при похмелье полезны прогулки, поскольку происходит стимуляция обменных процессов и ацетальдегид переходит в уксусную кислоту в организме быстрее.

На природе люди в целом больше двигаются, а потому активность обмена веществ будет повышенной. Так что в этом смысле свежий воздух действительно может ускорить избавление от абстинентного синдрома.