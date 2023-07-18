Солевая и обработка известью станет действенной мерой по избавлению участка от сорных растений

Сорные травы вроде лопуха, конского щавеля или репейника очень живучи, и избавиться от них на участке простой прополкой не всегда получается. В этом случае на помощь спешат специальные меры.

Сорняки, несмотря на свою стойкость, плохо переносят контакт с некоторыми веществами. Чтобы избавиться от лопуха, нужно срезать его стебель, и присыпать его солью. Больше он не вырастет.

От зарослей конского щавеля хорошо помогает гашеная известь, которой нужно посыпать растение в весеннее время. Помогает соль и при засилье репейника: его стволы нужно облепить солью, и уже через три дня они станут вянуть, и полностью уйдут через семь дней.