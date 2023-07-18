Качественный лунный календарь может помочь дачнику получить качественный урожай с грядок

Лунные календари могут оказывать помощь при работах в саду и на огороде, но носят они, скорее, прикладной характер. Так, во всяком случае, считают ученые. Тем не менее, и они признают, что от лунного цикла может колебаться уровень грунтовых вод, поэтому вскапывание огорода перед нарождающейся луной может быть целесообразным шагом.

Луна оказывает определенное влияние и на погодные условия, а сами календари, особенно если составителем его был грамотный в области агрономии человек, дисциплинируют дачников. Они становятся более внимательными к развитию растений.

Также ночной лунный свет может ускорять рост сорных растений, а полная темнота, наоборот, тормозит их распространение. Поэтому прополка перед новолунием помогает избавляться от сорных однолетников.