Пиво можно использовать, как средство для полировки мебели и устранения ржавчины

Как оказывается, пиво можно не только употреблять в качестве хмельного напитка, но и найти ему полезное применение в хозяйстве. Предлагаем вам несколько лайфхаков, которые вы можете опробовать у себя дома.

Если вы собрались в магазин за полиролью, не торопитесь открывать свой кошелек. Пиво, смешанное с растительным маслом, станет отличной альтернативой профессиональному средству.

Помогает пиво и от несильных поражений поверхностей ржавчиной. Нужно просто хорошенько смочить пивом мягкую тряпку или губку, и положить на ржавое место на час. Углекислота быстро сделает свое дело, и ржавчина исчезнет.