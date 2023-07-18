Диетолог рассказала, какие витамины нужны, чтобы помочь организму справиться со стрессом

Диетолог Марта Марудова рассказала, какие вещества могут способствовать активации скрытых сил организма. В первую очередь стоит задача поднять уровень серотонина.

Этому помогает аминокислота триптофан, Омега-3 и витамины группы В. Омега-3 в изобилии содержится в орехах, рыбе, авокадо, и качественных растительных маслах.

Хандрящим людям рекомендуется включать в рацион сыры, бобовые, мясо птицы, рыбу, красную говядину, цитрусовые фрукты и зеленые салаты. А вот от фастфуда, энергетических напитков и сладостей лучше отказаться.