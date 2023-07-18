Задайте себе эти вопросы, чтобы выбрать для себя лучшего психотерапевта, который поможет

Опасения понятны, но они не повод отказываться от помощи специалиста, если она вам нужна. Задайте себе несколько вопросов, чтобы облегчить выбор.

Для некоторых пол психолога играетроль, поэтому спросите себя, перед кем вам проще будет открыться: перед женщиной или мужчиной, и какого примерно возраста должен быть человек. Подумайте, важны ли для вас убеждения специалиста, национальность, семейный статус и др.

Представьте ситуацию консультации, и ответьте, проще ли вам самому озвучить запрос или же, чтобы вам задавали вопросы. Просмотрите соцсети психолога, его фото, информацию об образовании стаже и специфике работы, и вы поймете, что все не так сложно и страшно, как казалось.