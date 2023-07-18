Обратите внимание на тревожные звоночки: возможно вы нуждаетесь в психологической помощи

В суете будней можно пропустить момент, когда требуется обратиться к психологу, чтобы не запустить проблему. Обратите внимание на свое поведение, и протестируйте себя.

Если вы стали агрессивны, раздражительны, и настроение скачет по нескольку раз на дню, возможно вам нужет специалист. Это же верно для тех, кто страдает от навязчивых состояний и страхов.

Зависимым людям визит к психотерапевту показан в первую очередь. Упадок сил и потеря интереса к жизни могут свидетельствовать о зачатках депрессии. Психолог поможет справиться на начальных этапах, чтобы не допустить прогрессирования состояния и медикаментозного лечения.