Сгорел на работе: как не допустить профессионального выгорания, и сохранить радость жизни

Принципиально важно, чтобы зоны работы и отдыха был четко разграничены, даже если вы работаете из дома на удаленке. Следите, чтобы кроме работы у вас были заполнены другие ниши в жизни.

Определите основные стрессовые триггеры на работе, и подумайте, что в ваших силах, чтобы их минимизировать. Чередуйте физическую и умственную нагрузку, если надо, возьмите сеансы у психолога хотя бы раз-два в неделю, медитируйте.

Отслеживайте, чтобы ваша деятельность вела к достижению вашей цели и была продуктивной. Обязательно создайте финансовую базу, чтобы при необходимости отдохнуть, и не игнорируйте отпуск.