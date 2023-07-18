Сгорел на работе: как не допустить профессионального выгорания, и сохранить радость жизни

14:58 2023-07-18

Психолог Юлия Яцкевич рассказывает, что мы можем сделать для себя, чтобы не довести до выгорания и депрессии.

Принципиально важно, чтобы зоны работы и отдыха был четко разграничены, даже если вы работаете из дома на удаленке. Следите, чтобы кроме работы у вас были заполнены другие ниши в жизни.

Определите основные стрессовые триггеры на работе, и подумайте, что в ваших силах, чтобы их минимизировать. Чередуйте физическую и умственную нагрузку, если надо, возьмите сеансы у психолога хотя бы раз-два в неделю, медитируйте.

Отслеживайте, чтобы ваша деятельность вела к достижению вашей цели и была продуктивной. Обязательно создайте финансовую базу, чтобы при необходимости отдохнуть, и не игнорируйте отпуск.

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