Вы соберете урожай мечты с томатной грядки, если воспользуетесь этой подкорневой подкормкой

Подкормку для повышения урожайности томатных грядок нужно вносить уже в середине июля. Она насыщает грунт необходимыми помидорам для роста питательными веществами и предотвратит поражение вредителями и болезнями.

Для приготовление средства вам потребуется собрать яичную скролупу и растереть ее в порошок. Понадобится около одного литра в тертом виде.

Далее необходимо сделать смесь из килограмма золы и жмыха, добавить туда скорлупу, перемешать. А теперь полученный порошок положите под корни томатных побегов.