Избавиться от поражения помидоров фитофторозом поможет красный перец

Фитофтора способна погубить весь урожай помидоров, но есть надежное средство, которое поможет не допустить заболевания. Основным его ингредиентом является красный перец.

Стручок острого перца необходимо измельчить: порезать или натереть на терке. Поместите его в емкость и залейте примерно стаканом воды, после чего прикройте и оставьте настаиваться 24 часа.

Перед применением процедите раствор, чтобы осталась только жидкость. Перелейте ее в распылитель и опрыскивайте томаты в утреннее или вечернее время, и вы забудете о фитофторе.