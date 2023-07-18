Ежевичные кустики отблагодарят щедрым ягодным изобилием, если вы научитесь их правильно обрезать

Первая обрезка ежевики производится после того, как вы посадили кустик. Оставляются только крепкие побеги высотой не более 30 сантиметров.
В весеннее время удаляются перемерзшие побеги, преимущественно верхние вплоть до первых крепких почек. В центральной части кустарника оставляется не более десяти однолетних побегов, которые потом еще укорачиваются, чтобы были в длину не более полутора метров.
Летняя обрезка производится в июне, когда подрезаются верхние части побегов на пять сантиметров, а боковые, высота которых превысила 70 см на все 25. Состарившиеся ветки нужно удалять полностью.
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