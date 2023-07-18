Ежевичные кустики отблагодарят щедрым ягодным изобилием, если вы научитесь их правильно обрезать

21:17 2023-07-18

Обрезку ежевики нужно проводить на регулярной основе, чтобы она постоянно и активно плодоносила в течение сезона.

Первая обрезка ежевики производится после того, как вы посадили кустик. Оставляются только крепкие побеги высотой не более 30 сантиметров.

В весеннее время удаляются перемерзшие побеги, преимущественно верхние вплоть до первых крепких почек. В центральной части кустарника оставляется не более десяти однолетних побегов, которые потом еще укорачиваются, чтобы были в длину не более полутора метров.

Летняя обрезка производится в июне, когда подрезаются верхние части побегов на пять сантиметров, а боковые, высота которых превысила 70 см на все 25. Состарившиеся ветки нужно удалять полностью.

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