Забаллины: как построить карьеру на мусоре в Египте, и почему этим занимаются христиане

Жить среди мусора для этих людей, которых в Египте называют забаллинами естественно и нормально. Дело в том, что они занимаются сбором и сортировкой мусора профессионально.

Их количество в общем насчитыват от 50 до 70 тысяч человек. Занимаются мусором целыми семьями, ведь процесс этот очень утомительный и трудоемкий. Особенно распространена профессия забаллина в Каире.

В большинстве своем этой деятельностью промышляют христиане-копты, поскольку у мусульман есть религиозный запрет, например, на все, что связано со свиньями, а христиане могут свободно соприкасаться с этими животными. Мужчины мусор собирают, а женщины и дети занимаются сортировкой и упаковкой, после чего его продают на переработку.