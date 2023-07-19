Мед от диких пчел собираются начать получать на территории Беловежской пущи

Получение дикого меда из колод было традиционным промыслом у славянских крестьян. Оно сохранялось вплоть до начала 20 века, после чего с индустриализацией на его место пришло рамочное пчеловодство.

В Беларуси всерьез рассматривают возможность возрождения бортничества. В условиях Беловежской пущи, которая является охраняемым заповедником, сделать это вполне реально.

Уже подписано соглашение между научными учреждениями Беларуси и российского Башкортостана с целью стимулировать разведение диких пчел. Пчелы на пасеках, увы, без помощи человека не могут выживать более года.