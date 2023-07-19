Ученые нашли на дне канадского озера Кроуфорд высокий радиоактивный след

Ученые изучили донные отложения в озере Кроуфорд в Канаде. Исследователи обнаружили ужасающую находку. Согласно полученным данным, на Земле когда-то выпали радиоактивные вещества, распадающиеся тысячи и тысячи лет.

По словам экспертов, это озеро насчитывает порядка 10 000 лет. Оно образовано в результате обрушения известняка, потому очень им богато.Каждое лето в верхних слоях воды по этой причине кристаллизируется кальцит.

Ученые сумели выявить в донных отложениях 1948-1951 и 1950-1953 годов большое количество плутония-239. Его количество становилось еще больше в слоях 1956-1957 годов. В последующие три года - вновь уменьшилось, а в период 1960-1980 годов достигло некоего «плато».

Ученые считают, что речь идет о ядерных испытаний, стартовавших в 1945 году, когда Америка на расположенном в штате Нью-Мексико полигоне Аламогордо в рамках Манхэттенского проекта взорвала бомбу под названием Gadge.

Подобные находки - не редкость для научного мира. Следы ядерных испытаний находят в разных уголках планеты. Следы плутония из озера Кроуфорд просто являются самыми ранними из подобных отпечатков человечества, пишут СМИ.