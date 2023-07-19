Виноград будет очень рад соседству с некоторыми цветами и травами

Чтобы виноград чувствовал себя хорошо и активно плодоносил, необходимо подобрать для него правильное соседство. Если вы хотите украсить свой участок, смело садите рядом с виноградом астры или флоксы.

Лоза будет всегда рада азотистой подкормке, которую могут ему предоставить бобовые соседи. Среди них соя и горох будут в приоритете.

Отлично подружится виноград с огурцами, цветной капустой, свеклой, редиской и луком. Также можно рядом высадить укроп, щавель или шпинат.