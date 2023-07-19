Перец в перце: отчего в плодах перца появляются маленькие наросты

Сразу скажем, что появление на перце маленького перчика не является опасным, и такой плод вполне годится для употребления в пищу. Связана такая метаморфоза с условиями среды, в которых произрастает эта прихотливая культура.

Часто к несанкционированному росту дополнительного плода причастны сильные температурные колебания и неравномерный полив, если мы говорим о теплице. Особенно сильное влияние эти факторы оказывают на перец во время его цветения.

Проблему может создать и чрезмерное применение средств, усиливающих рост плодов на бутонизирующем этапе развития овоща. Тщательно выбирайте семена для посадки: перцы с наростами нередко появляются от семян, полученных от растения, выросшего в стрессовых условиях.