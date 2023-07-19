Выросли толстокожие томаты: как избежать появления таких плодов

Причины толстокожести томатного плода могут крыться в особенности сорта. Поэтому следует внимательнее выбирать семена и рассаду, и знакомиться предварительно с характеристиками.

Другой субъективной причиной могут быть условия роста помидоров. Если лето очень жаркое, и температура держится от 27 градусов и выше в течение многих дней, томаты могут защищаться от солнечных ожогов, уплотняя свою кожуру.

Подобный эффект может наблюдаться и при поливе томатов днем или же, если посадки недополучают влаги в течение ощутимого количества времени. Так что, если хотите получить нежные плоды, позаботьтесь о них на этапе выращивания.