Девушку из Гродно обманули мошенники при покупке одежды из интернета

20-летняя жительница Гродно в конце мая увидела в инстаграме рекламу интернет-магазина одежды. Ей понравились выгодная цена и множество хороших отзывов, и девушка решилась на покупку.

В переписке продавец прислал номер банковского счета, на который покупательница перечислила 350 рублей.

По истечении отведенного для этого время товар так и не доставили, связь с продавцом прекратилась. Покупательница поняла, что ее обманули, потоиу обратилась в правоохранительные органы.



Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Личность подозреваемого устанавливается.