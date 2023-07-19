Минобороны РФ: суда, следующие в порты Украины, будут считаться перевозчиками военных грузов

В российском оборонном ведомстве уточнили, что соответствующее решение принято в связи с прекращением функционирования зерновой сделки и ликвидацией безопасного коридора для экспорта украинского зерна, который неоднократно использовался киевским режимом для осуществления атак на Россию.

Отмечается, что страны флага направляющихся на Украину кораблей будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева.

В МО РФ добавили, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Чёрного моря объявлены временно опасными для перемещения судов по водным путям.

Решение о признании судов, следующих в порты Украины, перевозчиками военных грузов вступает в силу с 00.00 московского времени 20 июля 2023.