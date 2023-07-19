Стрелки на брюках сделать очень легко, если использовать для этой цели хозяйственное мыло

Простое и недорогое хозяйственное мыло может помочь решить модную проблему быстро и эффективно. Речь идет о стрелках на классических брюках, сделать которые может понадобиться очень быстро.

Вам нужно будет взять брюки и вывернуть их наизнанку. После этого возьмите кусок мыла, и хорошенько натрите им зону, где должны находиться стрелки.

Дайте им полежать несколько минут, после чего пройдитесь по брюкам горячим утюгом. Стрелки получатся ровные, красивые и главное, сохранятся надолго.