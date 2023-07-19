Низкая урожайность грушевого дерева может быть связана с неправильным уходом за ним

19:24 2023-07-19

В уходе за грушей имеет значение каждая мелочь, если вы планируете вырастить сочный и сладкий урожай.

От соблюдения агротехнических правил напрямую зависит урожайность грушевого дерева. Если оно отказывается плодоносить, то, возможно, ему недостает солнечного света, если оно посажено в тенистом месте, либо кислотность почвы не подходит груше. Она должна быть нейтральной.

Груша не любит избыток влаги, поэтому необходимо следить за частотой полива и наладить дренирование при затяжных дождях. Своевременно подкармливайте грушу калием и азотом.

И еще одной причиной плохого урожая может быть то, что данный сорт груш не подходит для климатических условий. Груша не всегда хорошо переносит зимние холода.

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