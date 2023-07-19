Домашнее средство станет палочкой-выручалочкой при борьбе с хлорозом растений на ваших грядках

Поражение хлорозом можно распознать по тому, что зеленая листва растений теряет свой цвет. Причина заключается в том, что в них недостаточная либо полностью отсутствует выработка необходимого хлорофилла.

Если ничего не предпринимать, риски утратить урожай очень велики. Приготовьте такой раствор для опрыскивания и полива, и хлороз отступит.

Возьмите на 1 литр воды 1 чайную ложечку лимонной кислоты и половинку чайной ложки железного купороса. Все хорошенько размешайте и полейте им растения, после чего проведите опрыскивание. На каждую посадку нужно будет израсходовать не менее 5 литров смеси.