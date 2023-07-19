Ремонтантные сорта малины способны к плодоношению в течение всего лета: правда или заблуждение

Малина ремонтантных сортов может формировать ягодные завязи даже на однолетних побегах. Поэтому урожай с такого малинника можно получать уже в июне и в августе-сентябре.

А вот утверждение, что такая малина всегда крупнее обычной, скорее, вымысел. Тут все зависит от сорта. Хотите крупные ягоды, посадите неремонтантные сорта Блестящую или Кредо. Тут гарантий куда больше.

Также является мифом и то, что ремонтантная малина обязательно нуждается в очень теплом климате, поскольку короткое лето не дает возможности ягодам полностью вызреть. Здесь также все зависит от сорта: выбирайте те, которые менее чувствительны к холодам.