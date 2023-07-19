Сода пищевая спасет грядки от поражения мучнистой росой

Если вы обнаружили на листьях растений характерный белый налет, пора срочно действовать: мучнистая роса грозный враг урожая. Если болезнь только появилась, или же вы хотите провести профилактику, можно приготовить содовый раствор.

Налейте половину ведра воды и растворите в нем одну ложку мыла, неважно будет это хозяйственное или туалетное. Добавьте две ложки соды, перемешайте, и обрабатывайте посадки весь сезон.

Сода в сочетании с маслом это уже тяжелая артиллерия, когда болезнь нужн.о лечить. В отстоявшуюся сутки воду в объеме одного литра добавьте по одной ложке соды, масла и жидкого геля для мытья посуды, размешайте и приступайте к обработке.