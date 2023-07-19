Огурцы и томатные кустики будут щедро плодоносить, если дать им подкормку из аспирина

Несколько таблеток аспирина сотворят чудо с вашими томатами и огурцами: урожаю позавидуют соседи по даче. Приготовить средство можно самостоятельно.

Возьмите несколько таблеток и доведите их до порошкообразного состояния. Можно использовать ступку. Залейте аспирин водой и подождите, чтобы он полностью растворился.

После этого влейте еще литр воды и приступайте к поливу томатов и огурцов. Такую подкормку достаточно устраивать для растений всего один раз в месяц, и результат вас порадует.