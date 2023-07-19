Обычаю носить дома тапочки мы обязаны восточным правителям

Впервые нечто похожее на домашние тапочки появилось в гаремах у восточных правителей. Так, во всяком случае, нас уверяют историки.

В мягкие тапочки одевали наложниц в гаремах. И вовсе не по причине заботы о них. Это делалось для того, чтобы у девушек было меньше шансов сбежать, ведь, попадали туда делеко не всегда по доброй воле.

А в тоненькой обуви далеко не убежишь. Позднее и сами правители стали носить во дворце тапочки: все же удобнее, чем тяжелые сапоги. В Европу же и Россию эту традицию привезли рыцари, возвращавшиеся из крестовых походов.