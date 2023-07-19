Путин решил не ехать на саммит БРИКС в ЮАР «по взаимной договорённости»

Вечером 19 июля пресс-служба администрации президента Южно-Африканской республики Сирила Рамафосы сообщила, что после длительных консультаций правительства России и ЮАР пришли ко взаимной договорённости непосещения саммита БРИКС Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что Путин выступил на саммите БРИКС в ЮАР по видеоконференции.

Также известно, что Россию на следующем мероприятии блока БРИКС будет представлять глава её внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.