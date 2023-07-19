Рогов: ВКС России нанесли удары по скоплению ВСУ на Ореховском направлении

Вечером 19 июля лидер социального движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов опубликовал новый пост на своём Telegram-канале, где публично заявил, что российские Военно-космические силы нанесли массированный удар по скоплению солдат и бронетехники украинской армии на Ореховском направлении, снизив наступательный потенциал ВСУ в районе Работино.

При этом Рогов отметил, что силами авиации России была пресечена попытка армии Украины прорваться к первой линии российской обороны в Запорожской области.