Лукашенко: Беларусь и Кузбасс укрепляют сотрудничество в промышленности

Основное внимание уделяется развитию промышленности и реализации выгодных совместных проектов. Одним из таких проектов является создание мультибрендового сервисного центра в Кузбассе для продажи и обслуживания белорусской техники, которая широко используется в Сибирском регионе.

Об этой инициативе и других торгово-экономических перспективах обсуждалось на встрече премьер-министра Беларуси с губернатором Кемеровской области. Стороны стремятся к расширению объемов торговли и развитию взаимовыгодной кооперации, имея в виду конкретные шаги по дорожной карте сотрудничества.