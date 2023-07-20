Ученые научились «выключать» алкогольную зависимость

Они обнаружили участок, который регулирует гены в тех частях мозга, которые отвечают за потребление алкоголя и настроение.

Исследователи говорят, что полученные данные будут использованы при разработке лекарственных препаратов для лечения алкогольной зависимости.

Ученые отметили особый «переключатель» ДНК, изменения в котором связаны со злоупотреблением алкоголем у мужчин, страдающих от тревожности.

С помощью инструмента редактирования генома CRISPR они удалили его у лабораторных мышей. После этого грызуны стали абсолютно равнодушны к алкоголю, к которому до этого у них сформировали крепкую зависимость.