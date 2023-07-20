Ученые назвали причину, по которой крокодилы пережили динозавров

Оказалось, крокодилам «повезло» сразу получить ту конструкцию тела, которая подходит для любого климата.

Ученые Бристольского университета объяснили на примере этого основу теории «прерывистой эволюции».

Единственное, что поддается изменению у крокодилов – их размер. Чем теплее климат, тем больше они становятся. Все остальные параметры их тела универсальны.

Все это значит, что если другим существам со временем пришлось адаптироваться к новым условиям окружающей среды и меняться внешне, что крокодилам было вполне достаточно того, что у них уже было.

Из-за этого их эволюция происходит сверхмедленно.