«Постоянство Памяти»: Дата создания корой 1931 год

Культовое изображение плавящихся карманных часов вы, наверняка, уже неоднократно видели, поскольку оно с успехом было воспроизведено в различных средствах массовой информации (СМИ) по всему миру.

Эта картина вращается вокруг теории художника о мягком и твёрдом, которую он пытался решить в своём искусстве в начале 1930-ых годов.

Ещё один примечательный элемент – это монстр на заднем плане творения.

Было высказано предположение, что он был вдохновлён похожей фигурой в секции «Рай» на знаменитой картине Иеронима Босха (годы жизни 1450-1516) под названием «Сад Земных Наслаждений» (1500-1510 годы).