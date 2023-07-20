Седина не всегда связана с процессами старения: в чем причины появления седых волос

Процесс поседения связан с замедлением синтеза меланина в организме человека. Этот признак ошибочно ассоциируют со старением, но это верно далеко не всегда.

Часто можно видеть молодых людей чуть за 20, у которых уже появились седые волосы. Часто это связано с генетической предрасположенностью к ранней седине.

Влияет на продуцирование меланина и образ жизни. Постоянные стрессы, употребление алкоголя, неправильное питание, наличие хронических заболеваний в т. ч. гормональные сбои, а также частое употребление антибиотиков и дефицит минеральных веществ могут спровоцировать появление седых волос раньше времени.