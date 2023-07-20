Врач-трихолог подберет подходящие средства для борьбы с перхотью

Самолечение перхоти может только усугубить состояние, поэтому обратиться к врачу все же придется. Скорее всего, лечение будет заключаться в смене уходового средства за кожей головы и волосами.

Хорошо помогают справиться с проблемой шампуни с противогрибковым и противоспалительным эффектом, которые воздействуют на кожу. Отлично зарекомендовали себя средства с сульфидом селена, пиритионом цинка, салициловой кислотой, кортикостероидным флуоцинолом, кетоназолом.

Хороши также шампуни с дегтем. В них содержатся вещества, тормозящие процессы отслаивания клеток кожи на голове.