Книга рекордов Гинесса признала Джима Аррингтона самым возрастным соревнующимся бодибилдером

Американский атлет Джим Аррингтон, которому недавно исполнилось 90 лет, принял участие в очередных своих соревнованиях по бодибилдингу в своей возрастной категории. Это принесло ему титул самого пожилого бодибилдера.

Впервые это звание Джим получил, когда ему было 83 года, и пока сместить его с пьедестала никому не удалось. Джим великолепно выглядит для своего возраста, и проводит в тренажерном зале по два часа трижды в неделю.

По словам долгожителя спорт спас ему жизнь в свое время. Он родился всего 2,5 килограмма весом и в детстве часто болел, в том числе и астмой, но занятия с тяжестями позволили ему поправиться и сохранять бодрость и здоровье долгие годы.