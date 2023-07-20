Американка нашла бутылку с посланием, которое провело в море 10 лет

Бутылка с посланием, которую нашла американская студентка Кэссиди Бич была запечатана 30 сентября 2004 года. Она с друзьями разбили бутылку, прочитали послание, и узнали, что его автора зовут Пеннел Йемс.

Йемс занимался рыбалкой, и выбросил в море несколько бутылок с посланиями. Ту, которую нашла Кэссиди, он выбросил с побережья Нантакет.

Другие его послания уже находили на Бермудских островах, Кубе, Франции, Луизиане, Ирландии и Великобритании. Кэссиди даже удалось встретиться и пообедать вместе с Йемсом и его супругой.