От 22-летнего африканца отказался отец, узнав, что у него два комплекта половых органов: женские и мужские

Сейчас парню 22 года, и, взглянув на него, можно действительно отметить особенности развития. На руках у него не по десять, как у обычных людей, а по 12 пальцев, которые имеют признаки недоразвития.

Когда он был маленьким, отец, узнав о рождении необычного ребенка, у которого кроме лишних пальцев были наружные половые органы обоих полов, отказался от него. Так он остался расти у дедушки и бабушки.

Из-за своей особенной физиологии ему сложно устроиться на работу, поскольку работодатели не хотят нанимать такого человека. Построить отношения тоже проблематично, он боится, что, увидев его интимные места девушка просто испугается и убежит.