Дачный эксперт рассказал, что добавить в жидкость для полива, чтобы избежать фитофторы

19:29 2023-07-20

Июль - месяц гроз и дождей. А значит и фитофтора активизируется, дачникам надо быть начеку. Особенно страдают помидоры и картофель. Однако есть способ легко справиться с этой бедой.

Предупредить грибковую инфекцию можно Фитоспорином. Разводим раствор: на стакан воды - 10 г препарата. Перед поливом будем готовый концентрат разводить еще раз.

Теперь берем 2 большие ложки раствора и добавляем их на ведро воды. Именно такой водой поливаем помидоры, картофель и все растения, подверженные атакам фитофторы.

Но есть и другие средства. Например, опрыскивание листьев препаратом, содержащим медь. Распространенный вариант - бордосская жидкость. Бороться с фитофторой непросто.

Лучше всего обрабатывать растения заранее, проводить профилактику.

В число профилактических мер входит мульчирование. Чтобы победить споры грибка, надо создать максимально сухие условия в теплице, это при том что растениям нужен регулярный полив.

Укрывной слой прибивает споры к земле, не дает им подниматься вверх. Перегнивая, мульча образует на поверхности сенную палочку, которая подавляет активность грибковых спор.

В качестве мульчи берем скошенную траву. Если уложить ее толстым слоем, то верхняя часть будет быстро сохнуть после полива, а внизу сохранится влага.

Таким образом создается буферная область между сырой почвой и сухим воздухом.

Чтобы избежать фитофторы, поливаем только утром, чтобы за день до вечера воздух в теплице просох. Дверцы не закрываем ни днем, ни ночью.

Это помогает уменьшить конденсат на листьях. Не стоит бояться холодных ночей, для томатов они не страшны, им куда страшнее грибы фитофторы.

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