Дачный эксперт рассказал, что добавить в жидкость для полива, чтобы избежать фитофторы

Предупредить грибковую инфекцию можно Фитоспорином. Разводим раствор: на стакан воды - 10 г препарата. Перед поливом будем готовый концентрат разводить еще раз.
Теперь берем 2 большие ложки раствора и добавляем их на ведро воды. Именно такой водой поливаем помидоры, картофель и все растения, подверженные атакам фитофторы.
Но есть и другие средства. Например, опрыскивание листьев препаратом, содержащим медь. Распространенный вариант - бордосская жидкость. Бороться с фитофторой непросто.
Лучше всего обрабатывать растения заранее, проводить профилактику.
В число профилактических мер входит мульчирование. Чтобы победить споры грибка, надо создать максимально сухие условия в теплице, это при том что растениям нужен регулярный полив.
Укрывной слой прибивает споры к земле, не дает им подниматься вверх. Перегнивая, мульча образует на поверхности сенную палочку, которая подавляет активность грибковых спор.
В качестве мульчи берем скошенную траву. Если уложить ее толстым слоем, то верхняя часть будет быстро сохнуть после полива, а внизу сохранится влага.
Таким образом создается буферная область между сырой почвой и сухим воздухом.
Чтобы избежать фитофторы, поливаем только утром, чтобы за день до вечера воздух в теплице просох. Дверцы не закрываем ни днем, ни ночью.
Это помогает уменьшить конденсат на листьях. Не стоит бояться холодных ночей, для томатов они не страшны, им куда страшнее грибы фитофторы.
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