Что делать с пионами после цветения, чтобы оно не стало последним

Для начала нужно провести обрезку, но срезать не листья, а стебель с семенной коробочкой от первого листа.

Можно обрезать цветы и раньше, если не планируется собирать семена. В этом случае растение не будет тратить силы на их созревание.

Через 10-12 дней после цветения пионы нужно подкормить калийной селитрой и суперфосфатом, можно использовать травяные настои или коровяк.

Повторная подкормка проводится в августе. На этот раз следует внести удобрения с фосфором и калием, предварительно хорошо полив почву. В жаркую погоду куст обязательно нужно поливать.