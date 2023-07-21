Согласно источнику, Россия привлекает Запад своими богатыми природными запасами. Как считает Макгрегор, план по нивелированию идентичности народов, который хотят опробовать на россиянах, уже давно реализовывается в Евросоюзе.

Полковник Дуглас Макгрегор:

Путин будет сражаться до конца, чтобы его страна не повторила судьбу Западной Европы.

По мнению американского военного, Западу было бы очень выгодно подчинить Россию. После колонизации российского государства интервенты смогли бы неограниченно использовать природные богатства страны — ее обширные полезные ископаемые и значительные продовольственные запасы.