Российские войска снова атакуют военные объекты Украины в Одессе и Николаеве

06:52 2023-07-21

Разгром военной инфраструктуры ВСУ продолжается. Российская сторона наносит новые удары в Одесской области. Об этом сообщил Конашенков, его слова приводят обозреватели ТАСС.

По сообщению генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, официального представителя оборонного ведомства России, этой ночью российские войска массированно ударили высокоточным оружием по производственным территориям и стоянке безэкипажных катеров возле Одессы и Ильичевска.
Россияне атаковали как с воздух
Как утверждает Конашенков, боевая операция прошла успешно: все намеченные цели выполнены, выбранные объекты поражены.