По сообщению генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, официального представителя оборонного ведомства России, этой ночью российские войска массированно ударили высокоточным оружием по производственным территориям и стоянке безэкипажных катеров возле Одессы и Ильичевска.
Россияне атаковали как с воздух
Как утверждает Конашенков, боевая операция прошла успешно: все намеченные цели выполнены, выбранные объекты поражены.
Российские войска снова атакуют военные объекты Украины в Одессе и Николаеве
06:52 2023-07-21
Разгром военной инфраструктуры ВСУ продолжается. Российская сторона наносит новые удары в Одесской области. Об этом сообщил Конашенков, его слова приводят обозреватели ТАСС.
По сообщению генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, официального представителя оборонного ведомства России, этой ночью российские войска массированно ударили высокоточным оружием по производственным территориям и стоянке безэкипажных катеров возле Одессы и Ильичевска.
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06:52
Оксана Храмова
Магазины Duty Free собираются наладить торговлю бытовой техникой и мебельными товарами
В рамках заседания Консультативного комитета по таможенному регулированию Евразийской экономической миссии рассматривался вопрос о снятии ограничений на беспошлинную торговлю крупногабаритными товарами в Беларуси.