Российские войска снова атакуют военные объекты Украины в Одессе и Николаеве

По сообщению генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, официального представителя оборонного ведомства России, этой ночью российские войска массированно ударили высокоточным оружием по производственным территориям и стоянке безэкипажных катеров возле Одессы и Ильичевска.

Россияне атаковали как с воздух

Как утверждает Конашенков, боевая операция прошла успешно: все намеченные цели выполнены, выбранные объекты поражены.