Крупные штрафы будут выписывать на португальских пляжах за использование портативных колонок

Пляжный отдых для меломанов в Португалии может обернуться штрафом в размере до 36 тысяч евро. Таким запретом отреагировало морское управление этой страны на многочисленные жалобы отдыхающих на громкую музыку из портативных колонок.

Теперь их использование на португальских пляжах официально запрещено. Кроме того под ограничения попадают и игры с мячом в неустановленных местах.

Будут штрафовать и за установку палаток за пределами установленных для этой цели мест, и ловлю рыбы в местах, отведенных для пляжного отдыха. Так что отдыхающим стоит быть внимательнее, выбирая способ досуга у моря.