Употребление определенных витаминов поможет сохранить кожу здоровой и увлажненной летом

12:09 2023-07-21

Летом кожа проходит испытание ультрафиолетом, и нуждается в особом витаминном комплексе: расскажем, какие витамины принимать.

Косметологи считают наиболее важным для поддержания здоровья кожи летом витамин А, поскольку он составляет структурную основу кожи. Он делает цвет кожи равномерным и придает ей здоровый блеск.

Витамины группы В предохраняют кожу от персыхания, способствуют образованию керамидов и положительно влияют на способность кожи регенерировать. Витамин Е хорош в качестве защиты кожи от воспаления, и солнечных ожогов, поскольку защищает ее от ультрафиолета.

Употребление витамина С летом имеет антиоксидантный эффект и способствует синтезу коллагена. Последний тоже будет не лишним употреблять в качестве биодобавки, ведь он делает кожу упругой и эластичной.

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