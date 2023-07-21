Употребление определенных витаминов поможет сохранить кожу здоровой и увлажненной летом

Косметологи считают наиболее важным для поддержания здоровья кожи летом витамин А, поскольку он составляет структурную основу кожи. Он делает цвет кожи равномерным и придает ей здоровый блеск.

Витамины группы В предохраняют кожу от персыхания, способствуют образованию керамидов и положительно влияют на способность кожи регенерировать. Витамин Е хорош в качестве защиты кожи от воспаления, и солнечных ожогов, поскольку защищает ее от ультрафиолета.

Употребление витамина С летом имеет антиоксидантный эффект и способствует синтезу коллагена. Последний тоже будет не лишним употреблять в качестве биодобавки, ведь он делает кожу упругой и эластичной.