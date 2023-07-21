Четыре часа вверх ногами провели посетители американского аттракциона

Механическая проблема вызвала сбой в работе аттракциона в парке развлечений в США, штат Висконсин. В этот момент на нем каталось восемь человек.

Застревание произошло, когда люди находились вверх ногами. В таком положении им пришлось провести около четырех часов.

В парк немедленно были вызваны спасательные службы, которые достали людей. После вызволения всех их осмотрели работники скорой помощи. К счастью, никто не пострадал.