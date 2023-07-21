Житель Австралии Стивен Тол распродал все свое имущество ради мечты о кругосветных путешествиях

61-летний австралиец Стивен Тол продает все свое имущество и бизнес навсегда. Теперь он намерен осуществить свою давнюю мечту, и повидать мир.

На продажу Стивен выставил свой бизнес, которому посвятил десять лет своей жизни, дом площадь которого составляет 900 квадратных метров. Кроме этого покупатель получит пакет акций на полтора миллиона долларов.

Все вырученные деньги Стивен собирается потратить на путешествия. Единственное, с чем, а, вернее, с кем он не готов расстаться из своей прошлой жизни, это его любимая супруга.