Герань порадует красивым цветением, если вы примените пару хитрых приемов по уходу за ней

Качество цветения герани напрямую зависит от ухода за ней. Если вы заметили, что цветение на ветке завершилось, то отцветший цветок необходимо своевременно удалить.

Эта простая манипуляция придаст вашей герани не только привлекательный вид, но еще и спровоцирует растение формировать новые завязи бутонов. А именно этого мы и ждем от такого яркого и красочного цветка.

В обязательном порядке нужно производить и своевременную обрезку стеблей растения. Удалению подлежат молоденькие стебельки, на месте которых герань будет создавать новые зоны роста и становиться пышнее.