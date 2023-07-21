Устройте своим огурцам сладкую жизнь, и они отблагодарят вас вкусным и обильным урожаем

Сладкая вода полезна не только для ухода за декоративными растениями в доме, но и в качестве оригинальной подкормки для огурцов. Она поможет им вырасти не только крупными, но и позитивно скажется на вкусовых качествах.

Количество раствора определяем, исходя из того, сколько грядок с огурцами нам нужно полить. Лучше приготовить сразу несколько литров, чтобы уж точно хватило.

Воду нужно предварительно вскипятить, а затем добавить в нее сахар. Исходить нужно из пропорции на один литр воды брать одну столовую ложку сахара. Потом подождем, пока он растворится, остудим раствор, и можно спокойно опрыскивать огурцы.