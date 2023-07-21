Удобрение на основе соды создаст условия для получения лучшего урожая томатов

Использование соды в качестве удобрения для томатов особенно целесообразно, если грунт, на котором они растут, кислый. Под воздействием соды он становится нейтральным, что создает лучшие условия для развития растений.

Помимо улучшения процесса роста, сода эффективна для предотвращения различных болезней, которым подвержены томаты. Но это возможно, если применять содовую подкормку правильно.

Для ее приготовления нужно будет в литр воды добавить маленькую ложечку соды, и хорошенько ее растворить. Поливайте полученной субстанцией томаты, и отличный урожай будет вам обеспечен.