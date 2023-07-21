Сворачиваются листья на помидорах: что происходит, и как спасти растения и урожай

Для тепличных томатов более типична проблема сворачивающихся листьев. Это связано с тем, что растения банально перегреваются. Исправить ситуацию можно просто чаще проветривая теплицу, и затеняя посадки нетканым материалом.

Неправильное пасынкование помидорной рассады тоже может спровоцировать скручивание листиков. Запомните, категорически не рекомендуется на протяжении одной недели удалять более трех пасынков с одного кустика.

Проблема с листьями может быть также вызвана и поражением помидоров вредителями. Особенно опасны белокрылка или тля. Если это так, нужно срочно провести обработку от паразитов.